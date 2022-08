Acre tem representante na lista das 100 mulheres que lutam pelas águas do Brasil

A pesquisadora Vera Reis Brown foi eleita para uma seleta lista das 100 mulheres brasileiras que lutam pelas águas do Brasil. Ela é a única representante do Acre na publicação que foi lançada em dois volumes durante o Encontro Brasileiro de Organismos de Bacias Hidrográficas (ENCOB), que encerrou nesta sexta-feira (26), em Foz do Iguaçu, no Paraná.

As páginas 108 e 109 do livro “Mulheres pelas águas”, volume 1, contam a história de uma das mais conceituadas pesquisadoras na área ambiental no Acre, com destaque para a atuação na gestão dos recursos hídricos transfronteiriços na fronteira do Acre com o Peru e Bolívia.

Vera Reis atua no Grupo temático de Bacias Hidrográficas da Iniciativa MAP (Peru/Brasil/Bolívia) desde 2002, quando chegou ao Acre e por meio destas pesquisas, a profissional foi convidada para trabalhar no Governo.

“Em 2021, quando recebi o convite para falar de minha trajetória profissional, me senti muito honrada, pois não imaginava que meu trabalho tivesse repercussão nacional. Na Iniciativa MAP e no Governo do Acre desde 2011, foi possível aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado e doutorado na Universidade de Paulo junto ao meu orientador e mentor Dr. José Galizia Tundisi – uma das maiores autoridades em recursos hídricos do Brasil e de renome internacional”, disse Vera.

“Também trabalhei como sócia do Dr. Tundisi em seu Instituto Internacional de Ecologia e minha empresa de consultoria Ambiental, quando morei no Tocantins, e aí prestei consultorias para várias usinas hidrelétricas na época – UHE Lajeado, UHE Peixe, UHE Serra da Mesa e outras. Hoje continuo atuante na gestão de recursos hídricos através da Inciativa MAP e sinto orgulho do que fiz e faço pelas águas do Brasil”, destacou a pesquisadora.

No Estado do Acre, Vera Reis apoiou a implantação da Política de Recursos Hídricos, inicialmente participando da elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e posteriormente da Política de Gestão de Riscos Ambientais com a elaboração do Plano Estadual de Gestão de Desastres Naturais e a implantação da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorólogico.

Doutora em Engenharia Ambiental, ela foi diretora executiva da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi) e nesse período ajudou a criar o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, espaço que coordenou até este ano de 2022.

A merecida homenagem a Vera Reis Brown destaca o seu trabalho, mas vai além, conta a história da menina pobre de Minas Gerais, que aprendeu com a vida, com os bons exemplos, a cuidar de si, dos seus e principalmente aprendeu a cuidar da natureza. Hoje ela se orgulha do que construiu na vida acadêmica, pessoal, profissional e detém o reconhecimento de fazer parte dessa importante corrente de “mulheres brasileiras pelas águas”.