Acreano é convocado para Seleção Brasileira de Taekwondo em SP

Bryan Adrian garantiu vaga após assegurar recentemente o título do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em São José (RS) . O acreano é um dos 10 atletas que vão representar o país no Pan-Americano entre os dias 11 e 12 de outubro, na Colômbia

Antes do embarque para a Colômbia, o acreano tem outro compromisso em busca de uma vaga no Pan-Americano de 2023. Bryan Adrian vai disputar o Pan Am Séries III entre os dias 14 e 18 de setembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.