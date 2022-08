Acreano faz sucesso com biojóias e ganha destaque no cenário nacional

O empresário acreano Kléber Silva tem se destacado no Acre no ramo de biojóias. Suas peças artesanais conquistam não apenas os acreanos, mas também personalidades como o biólogo Richard Rasmussen, que em uma de suas vindas ao Acre visitou o artesão e não poupou elogios.

“Artesanato é uma importante receita nessas regiões longínquas do Brasil, que aliado ao turismo, funciona muito bem”, afirmou Richard enquanto elogiava as peças.

O artesão recentemente foi um dos 16 que expuseram peças no “Espaço do Artesanato Acreano” do Sebrae, durante a ExpoAcre 2022. Antes disso, ele foi destaque na maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte. O evento, que aconteceu no Centro de Convenções de Pernambuco, este ano teve a presença de cerca de 300 mil pessoas e movimentou mais de R$ 40 milhões em 12 dias, é uma grande oportunidade de negócios e relacionamentos. Prova disso é a foto em que aparece sorridente ao lado de Dudu Bertholini, importante estilista brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acre Biojoias (@acrebiojoias)



Na última quinta-feira (12), ele compartilhou no Instagram um pouco de seu ateliê, de onde saem as mais variadas peças, como brincos, colares e pulseiras.

“Nós trabalhamos com resíduos de madeira, de reaproveitamento que pegamos em marcenarias”.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acre Biojoias (@acrebiojoias)