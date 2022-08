Acreano Marcelo Bimbi fica noivo de ‘Rainha da Harmonização’; saiba tudo!

A fila já andou para Marcelo Bimbi! O ex-marido de Nicole Bahls pediu a mão da Dra. Lorena Marcondes, conhecida como a rainha da harmonização facial, em casamento nesta quarta-feira (24), no Acre. Com um buquê de rosas vermelhas e um par de alianças, a doutora compartilhou com os fãs um vídeo do momento.

Lorena vem chamando atenção dos fãs de Marcelo por sua beleza e por suas especialidades em harmonização facial, otomodelação e pump de glúteo. Nas redes sociais, a noiva de Marcelo não expõe muito a intimidade com o amado, ela possui uma conta no Instagram para publicar resultados do seu trabalho.

Já Marcelo, que atualmente é candidato a Deputado Federal do Acre, também usa as redes sociais para compartilhar momentos do trabalho e raramente há um clique com Lorena. Mas os pombinhos já foram flagrados juntos em diversas ocasiões.

Nicole e Marcelo se separaram após três anos de casamento. A ex-Panicat descobriu que estava sendo traída e decidiu romper o relacionamento. Eles se conheceram depois da participação do candidato a Deputado Federal na A Fazenda 8 e em 2019, o casal participou do PowerCouple, na Record.