Acreano que viajou para o Mato Grosso é mais um caso suspeito de Monkeypox

O Acre já tem mais um caso suspeito de Monkeypox, doença popularmente conhecida como varíola do macaco.

A informação foi dada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), em um boletim divulgado nesta terça-feira (30).

Se trata de um acreano de idade não revelada que viajou para o município de Jardim, no Mato Grosso do Sul, e ainda está no local.

O caso foi notificado pela secretaria do município sul-mato-grossense.

Atualização Monkeypox ACRE:

Confirmado – 1

Descartados – 12

Suspeitos UF ACRE – 6

Total ACRE: 19

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, seis casos suspeitos residentes do estado do Acre, três em Rio Branco, um em Xapuri, um em Porto Acre, e um notificado no estado de Mato Grosso do Sul.