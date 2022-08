Acreanos vão disputar Copa Norte e Nordeste de Ciclismo Estrada

Ao todo a delegação do Acre é formada por 17 ciclistas, incluindo os atletas Val Zambianchi, de Boca do Acre (AM) e Sara de Lourdes, de Natal (RN), que são federados junto à entidade acreana (Veja relação completa no fim do texto). Eles vão competir nas provas de resistência, contrarrelógio e circuito.

Os acreanos João Vitor Medeiros, Endril Lima, Danilo Araújo, Gabriel Albino e Mauro Medeiros são os destaques da nova geração do ciclismo acreano e vão competir nas categorias Infantojuvenil, Júnior e Juvenil. Antônio Nascimento é o mais experiente da equipe e é a principal esperança de pódio no Master D.

– As expectativas são muito boas. A gente veio com uma delegação, atletas muito fortes em várias categorias. Temos uma categoria de base com garotada entre 12 a 18 anos, estamos apostando muito neles, entre outros das categorias Master e Elite. Sem dúvidas viemos buscar resultados positivos e se Deus ajuda e abençoar vamos levar sim muitas medalhas pra casa – destaca o presidente da FAC, Tuxauá Marques.