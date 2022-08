Acusada de atacar mulher a mordidas em bar é presa após investir contra PM’s

Acusada de agredir uma mulher de 32 anos por motivos banais, uma jovem de 25 anos foi presa na madrugada desta terça-feira (16) em um bar na Avenida Mamoré, bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho (RO).

O Rondoniaovivo apurou que a acusada estava embriagada e procurando confusão com os clientes do bar.

Em determinado momento, ela atacou com mordidas no rosto uma das mulheres que bebia com outras amigas no local.

A Polícia Militar foi chamada para o endereço e conseguiu deter a mulher. A acusada muito alterada ainda investiu contra os policiais que tiveram que usar força física necessária para imobilizá-la.

A mulher foi conduzida para o Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.