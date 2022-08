Adolescente é apreendido suspeito de estuprar menina de 12 anos

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, em Manaus, suspeito de estuprar outra adolescente de 12 nos. O crime ocorreu na noite de domingo (14), no Centro Social Urbano (CSU) do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. Segundo a polícia, o adolescente mordeu no pescoço da vítima e tocou nas partes íntimas da menina.