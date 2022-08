Adolescentes são suspeitos de matar idoso e sequestrar menina de 11 anos com caminhonete roubada

Quatro adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, são suspeitos de assassinarem um idoso durante o roubo a uma propriedade rural em Itaquiraí, a 408 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (8). Após o crime, eles teriam jogado o corpo em um rio e fugido com a caminhonete dele. Um dos suspeitos ainda sequestrou uma criança de 11 anos e veio para a capital

O crime começou a ser investigado após a filha da vítima notar o desaparecimento do pai, Luiz Venitte Reina, de 68 anos. Ela foi até a delegacia de Polícia Civil na terça-feira (9) e registrou um boletim de ocorrência. No mesmo dia, polícias foram até o assentamento onde ele morava e identificaram que alguns bens do idoso haviam desaparecido. Descobriram ainda que alguns adolescentes teriam passado pelo local no dia anterior.

A partir dessas informações, a polícia chegou aos suspeitos. Segundo a delegada Ana Cláudia Mediana, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), os quatro adolescentes são moradores do assentamento, já conheciam a vítima e, inclusive, já haviam trabalhado com ele.

Ela relatou que os suspeitos haviam planejado roubar o idoso, mas que durante o crime ação saiu do controle e a vítima acabou sendo morta, com dois tiros de uma espingarda calibre 22. O primeiro tiro atingiu Luiz, no peito e o segundo foi na nuca.

A delegada diz que após matarem o idoso, os adolescentes teriam furtado uma motocicleta, uma caminhonete e alguns objetos da casa. Eles ainda teriam colocado o corpo na carroceria da caminhonete e jogado no rio Amambai.

Os suspeitos tentaram vender a caminhonete em cidades da região, mas não conseguiram. Três deles resolveram ficar na cidade enquanto que o adolescente de 16 anos que teria disparado os tiros na vítima, revolveu usar o veículo para fugir para Campo Grande.

Conforme a delegada Medina, ele sequestrou uma menina, de 11 anos, com quem teria um suposto relacionamento.

A forma como o adolescente conseguiu chegar a capital dirigindo impressionou até mesmo a delegada. “Com essa idade, veio dirigindo. Os dois passaram por pedágios, abasteceram no caminho e depois foram localizados na casa uma irmã do autor”.

De acordo com boletim de ocorrência, os dois dormiam na própria caminhonete, quando foram encontrados pela equipe do Dracco, na região do Jardim Santa Felicidade. A arma usada no crime foi encontrada na casa da irmã.

Outros dois adolescentes envolvidos no crime foram apreendidos em Itaquiraí. O quarto envolvido não foi encontrado, até o momento.

A família da menina, de 11 anos, já procurava por ela. Já os familiares do autor, em Campo Grande, afirmam que não sabiam do crime.