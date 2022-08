Adriane Galisteu surge em foto inédita de ensaio nu na Grécia, 27 anos depois; VEJA

Em 1995, depois de muitos meses de negociação, Adriane Galisteu estamparia em agosto daquele ano a edição de aniversário da “Playboy”, com fotos suas nua na Grécia. Agora, 27 anos depois, a apresentadora surge em uma foto inédita do antológico ensaio, lembrado até hoje. Galisteu aparece sentada no mastro de um barco na Ilha de Santorini, com apenas uma toalha branca cobrindo o corpo.

A imagem foi cedida pela própria Adriane Galisteu, de seu acervo pessoal, e compartilhada pelo perfil de seu fã-clube no Instragram (Central de Fãs Galisteu).

A apresentadora foi fotografada por JR Duran e o registro inédito faz parte do mesmo ensaio da polêmica foto da depilação, um marco na trajetória da publicação.

A revista com Adriane Galisteu na capa vendeu mais de 1 milhão de exemplares, e manteve o recorde de vendagem até a edição estrelada por Joana Prado, a Feiticeira, em dezembro de 1999.