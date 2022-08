Aeronave estrangeira faz pouso por engano em Santa Rosa do Purus, interior do Acre

Os moradores de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, ficaram assustados neste sábado (20) ao se depararem com um helicóptero estrangeiro que fez um pouco rápido no Estádio de Futebol do município. Minutos depois é que descobriram se tratar de uma aeronave do Peru.

De acordo com relatos do radialista Pelegrino Ferreira, o pouso teria ocorrido por engano, visto que, o real destino seria Palestina e não Santa Rosa. “As pessoas que ocupavam o helicóptero afirmaram que estavam perdidas, achando que Santa Rosa era Palestina”, frisou.

Os moradores de Santa Rosa cobraram mais atenção das autoridades competentes já que o pouso ocorreu sem que ninguém dos setores de segurança tomasse conhecimento. “As nossas autoridades, principalmente ligadas à fiscalização nas fronteiras, precisam ficar atentas para esse tipo de situação”, comentou um morador.

Ao descobrir que estavam pisando em solo Acreano, os peruanos levantaram voo para o verdadeiro destino.