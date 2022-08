Affair? Gil do Vigor ‘curte’ e comenta foto de acreano, que reage; confira tudo!

O designer acreano Lucas Blazut publicou um vídeo trend, e como sempre, fez sucesso entre seus seguidores. Entre as curtidas, um ‘like’ em especial chamou atenção: a do ex-BBB Gil do Vigor.

Claro que este colunista foi ‘stalkear’ a publicação do ex-The Circle e notou a interação de Lucas e Gil. No post, Gil do Vigor deixou o comentário ‘Lindo’. O acreano responde. Veja post:

Antes de criarmos um fandon ‘Gil Blazut’, a coluna Douglas Richer entrou em contato com designer para saber mais sobre esse lance. Namoro ou amizade?!

De acordo com Lucas Blazut, ele e Gil sempre trocam figurinhas: “A gente se fala de vez em quando”, comentou.

Questionado sobre um possível affair, Lucas afirmou que está namorando com enfermeiro e estudante de medicina, Fábio Moraes. “Kkkkk não, tô firme e forte no namoro 🙌🏼❤️”.