Agendas dos candidatos nesta terça têm caminhadas, gravações, mobilizações e mais; confira

Confira as agendas dos candidatos ala Governo do Acre e Senado Federal nesta terça-feira (23).

Fique por dentro de tudo o que acontece na política acreana com o ContilNet.

David Hall (Agir)

08h– Entrevista na Rádio CBN

12h-Almoço no Mercado do Bosque

14h-Pedindo voto de casa em casa com o candidato a Deputado Estadual Vagner no Calafate

19h– Sessão de fotos e vídeos para usar na campanha

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

Pela manhã os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo participam de caminhada no Calçadão da Benjamin Constant, no centro de Rio Branco.

A noite participam de reuniões na Regional Calafate e gravam programa de televisão.

Nilson Euclides (Psol)

Agendas internas com o partido durante a manhã

17h – Encontro com os profissionais do CRC

Gladson Cameli (Progressistas)

7h30-Reunião com trabalhadores no Distrito Industrial.

Local: Pátio da indústria Bebidas Quinari / Distrito Industrial – Setor C – BRASIL – Acre – Rio Branco

13h-Gravação das 13 às 15h.

Local: A definir

16h-Visita no Bairro São Francisco.

Local: Praça do Bairro São Francisco

19h-Reunião politica com o Candidato a Deputado Federal José Adriano (PP).

Local: Afa Jardim – Rua Silvestre Coelho, 200

Petecão (PSB)

08:00 – gravação de externa

Local: nas proximidades do restaurante pão de queijo

11:00h – Deslocamento para a Vila Pia

12:30h – Reunião com os funcionários da Granja Carijó, com a presença do Sr. Luiz Helosman e Dona Ângela.

Local: Estrada de Boca do Acre, Vila Pia

14:00h – Mobilização em Rio Branco

16:30 – Deslocamento para o local da entrevista

17:00h – Entrevista no programa Papo Informal com Luciano Tavares

Local: Sans Filme, Isaura Parente.

19:30h – Reunião de alinhamento com jurídico e contador e candidatos a deputados

Local: Tenda amarela

Nilson Euclides (Psol)

-9h-Gravação de programa eleitoral

Local: Sede do PSOL

17h- Encontro com os servidores do CRC

Local: Sede provisória do CRC – Acre

Mara Rocha (MDB)

8h- Caminhada da Esperança

Local: Estrada da Sobral

Concentração: Mercado da Semsur.

17h30min- reunião com apoiadores

Local: Jardim Nazle

Marcio Bittar

6 h – Conversa com os funcionários do Arasuper do Aviário

8 h – Reunião com coordenadores de campanha

À tarde grava programa para o horário eleitoral gratuito