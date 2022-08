Alan Rick diz que foi autorizado pelo União Brasil a apoiar Gladson

O deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo União Brasil (UB), Alan Rick, disse em entrevista concedida ao ContilNet, na tarde desta sexta-feira (5), que recebeu autorização do presidente nacional da sigla, Fábio Arrueda, para apoiar o governador Gladson Cameli (Progressista) em sua pré-candidatura à reeleição.

“Conversei com Rueda e o que ele me disse é que minha pré-candidatura ao Senado está mantida pelo União Brasil e que posso pedir voto para o governador Gladson Cameli, mesmo que o senador licenciado Marcio Bittar decida também disputar o governo”, explicou.

Marcio disse em entrevista ao ContilNet, nesta quinta-feira (4), que está decidido a lutar pelo executivo, já que ele e o governador Gladson Cameli não estão no mesmo grupo. A decisão de Bittar impossibilitou que Alan assumisse a vaga de vice na chapa encabeçada pelo atual governador do Acre.

“É claro que não vamos dividir tempo de televisão por uma questão da legislação eleitoral e dos partidos, mas tenho o direito de pedir voto para o Gladson”, continuou.

Alan disse que os integrantes do UB vão se reunir na tarde desta sexta-feira, às 14h, para conversar com Marcio. O objetivo é fazer com que ele desista de sua candidatura ao governo e volte para a base de apoio à reeleição de Gladson.

“Esperamos que o senador Marcio tenha essa sensibilidade e acolha o desejo das nossas lideranças. Somos muito mais fortes juntos, disso tenho certeza”, concluiu.