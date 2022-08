Alan Rick inaugura comitês de campanha no Alto Acre

O principal comitê do candidato a senador Alan Rick (União Brasil) na tríplice fronteira foi inaugurado. Fica na Avenida Manoel Marinho Monte, 642, região comercial de Brasileia. Na sexta-feira, 26, o candidato esteve com apoiadores em uma rápida cerimônia. Alan Rick ainda recebeu o carinho dos lojistas em uma caminhada no município.

Na quinta-feira, 25, ele participou da inauguração do comitê da candidata a deputada federal Hiamar Pinheiro (União Brasil), em Epitaciolândia, e também do candidato a deputado federal Dr. Edson (Progressistas), em Brasiléia. Os dois declararam que já estão trabalhando também para a eleição de Alan Rick.

Ainda na quinta, Alan Rick esteve em Assis Brasil onde se reuniu com apoiadores e fez uma caminhada no comércio da cidade.

“A proposta é unir o Acre todo em prol do futuro do nosso estado, da qualidade de vida do nosso povo em todos os cantos dessa terra. Nosso comitê está inaugurado e foi uma honra participar da inauguração dos comitês dos amigos Hiamar Pinheiro e Dr. Edson, duas lideranças no Alto Acre” – disse.