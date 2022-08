Alan Rick sai da convenção do União Brasil e segue direto para acompanhar Gladson

Ficou clara a decisão do governador e candidato a reeleição Gladson Cameli sobre a majoritária. Mesmo tendo Ney Amorim como candidato a Senado, o também candidato ao Senado pelo União Brasil, Alan Rick, entrou na convenção de mãos dadas com Gladson.

O que ficou claro também é que, conforme prometido por Cameli, ele irá apoiar Alan Rick na campanha para Senador.

O evento reuniu dez partidos no Sesc, com público estimado em mil pessoas. Logo na chegada do governador ao local, a recepção calorosa foi feita por Alan, que tinha sido lançado instantes antes pelo União Brasil para concorrer ao Senado.