Álbum da Copa: figurinha rara de Neymar é anunciada por R$ 9 mil

Em site de compra e venda na internet, uma figurinha rara de Neymar no álbum da Copa do Mundo está anunciada por R$ 9 mil. A versão “Legend dourada” seria obtida a cada 1.900 pacotes, segundo especulações, por isso o motivo de tanto interesse entre os compradores.

Cada pacote, com cinco figurinhas, custa o valor de R$ 4. As do tipo Legends estão disponíveis em algumas embalagens raras. São 80 figurinhas extras, sendo 20 de jogadores.

Confira quais jogadores têm figurinhas extras