Aleitamento materno é tema de palestra em Encontro de Mulheres Indígenas no Acre

A Secretaria de Estado de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo de Saúde da Criança, realizou uma palestra sobre aleitamento materno durante o Encontro de Mulheres Indígenas, que ocorre em Rio Branco.

Cerca de 80 a cada 100 mulheres no Brasil deixam de amamentar no primeiro mês de vida do recém-nascido, introduzindo produtos industrializados.

A técnica da Sesacre, Marília Figueiredo, explica que o bebê deve ser amamentado exclusivamente com leite materno pelo menos até os seis meses de vida.

“É a melhor forma de alimentar o bebê, pois os benefícios são inúmeros”, destacou Marília Figueiredo.

Para a coordenadora da Organização de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia (Sitoakore), Nedina Yawanawá, o processo que se constrói é o de retorno da tradição.

“Estamos trabalhando para o retorno e fortalecimento dos nossos conhecimentos e hábitos tradicionais que são os meios mais saudáveis para a mãe e o bebê”, explicou Nedina.