Alerta de tempestade antecede chegada da friagem no Acre; confira previsão

O tempo no Acre continua instável nesta segunda-feira (8), de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um alerta de tempestade foi emitido e tem validade até esta terça-feira (9).

Todas as cidades do Acre foram incluidas no alerta que prevê chuvas de entre 20 mm/h ou até 50 mm/dia. “Além disso, pode ocorrer ventos intensos, de até 60 km/h. Há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, afirma Inmet.