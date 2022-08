Alerta nacional: bactéria rara e mortal é encontrada nos EUA

Bactéria rara foi encontrada em amostras do solo nos Estados Unidos e gerou um alerta nacional: é a Burkholderia pseudomallei, que causa a melioidose, uma doença pulmonar perigosa. Ela estava no Golfo do Mississippi e é considerada um caso importado, já que não é natural do país. O alerta foi emitido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país (CDC).

Ao Jornal da Universidade de São Paulo (USP), o especialista em infectologia Max Igor Lopes Banks explicou mais sobre a doença. Típica do sudeste asiático e norte da Austrália, aparições da bactéria fora destes países são consideradas “importações”. O incidente estadunidense, inclusive, gerou um novo apelido ao micróbio, “bactéria do Mississippi”.

Como a bactéria rara é contraída