Alexandre Frota fala sobre ajuda a Raul Gazolla após morte de Daniella

Menos de uma semana após o lançamento dos últimos episódios do documentário Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez, a forma com que o crime aconteceu e os motivos para o assassinato brutal seguem rendendo assunto nas redes sociais. Para quem não se lembra (ou ainda não assistiu a produção da HBO Max), a atriz foi morta em dezembro de 1992 por Guilherme de Pádua, que atuava com a jovem de 22 anos na novela De Corpo e Alma, e Paula Thomaz, então esposa do ator.

Um dos assuntos que tomou conta das redes sociais em relação ao documentário foi o depoimento do deputado federal Alexandre Frota (PSDB). O papel vivido por Guilherme de Pádua na novela de Gloria Perez, mãe de Daniella, foi escrito pela autora para que o político, na época ator da Globo, interpretasse Bira.

Ouça um trecho da entrevista com o deputado:

Na década de 1990, Frota atuava na novela Perigosas Peruas, também da Globo, e o autor Carlos Lombardi não liberou o ator para o papel de Bira no folhetim das 20h. Em conversa com o Metrópoles, o político afirmou que, caso tivesse assumido o papel de Bira, o assassinato de Daniella não teria acontecido. Ele também comentou sobre a ajuda que deu para Raul Gazolla, marido da atriz na época do assassinato.

“O papel do Bira foi escrito pra mim, a Gloria escreveu pensando em mim. Eu não pude fazer porque não fui liberado pelo autor Carlos Lombardi da novela das 19h. Meu personagem também fazia muito sucesso na novela Perigosas Peruas. Era o Jaú, um personagem que se envolvia com a Sílvia Pfeifer, e o Carlos Lombardi não me liberou para que eu fizesse, mesmo o Roberto Talma, que foi o diretor-geral de Perigosas Peruas, e era o diretor em De Corpo e Alma no início, querendo que eu fosse para a novela das 20h”, explicou o deputado.

Frota ainda lamentou o fato de não ter ficado com o papel: “Eu poderia ter feito caso tivessem me liberado, como não me liberaram não deu tempo, acabaram colocando, infelizmente, o Guilherme de Pádua. Caso eu tivesse feito a novela, o destino seria outro completamente diferente e nós poderíamos ter a Dani junto a família dela e casada com o Raul.”