Alexandre Pires promete 3 horas de show em Rio Branco: “O maior e melhor baile”

O cantor Alexandre Pires se apresenta em Rio Branco no próximo dia 9 de setembro, no estacionamento da Arena da Floresta, com o ‘Baile do Nego Véio 2’. O projeto relembra os grandes hits dos anos 90 e atuais, com grandes sucessos do SPC, Alexandre Pires e outros cantores de samba, sertanejo e pagode da época.

Quem está por traz do grande evento que promete agitar Rio Branco é a Destack Promoções.

O Baile terá 3 horas de duração, além de pré-show e pós-show local com a participação especial do cantor Mário Portuga.

“Estamos trabalhando para oferecer ao publico, que aguardou quase 3 anos esse show, o maior e melhor baile jamais visto em Rio Branco. Uma estrutura e programação de se encher os olhos. Mais de 300 pessoas envolvidas direta e indiretamente, contribuindo para a economia do Estado”, diz um dos produtores.

A programação também traz nomes como Paulo Heverton e a cantora Nayara Vilela, uma das artistas de maior prestígio do Acre na atualidade.

A abertura dos portões do evento está prevista para às 18h, com inicio do pré-show às 19h.

A organização garante que a apresentação do show do cantor Alexandre Pires iniciará pontualmente às 21h.

A estrutura terá sei setores, sendo eles: Pista VIP (sem open bar- ingressos esgotados), Pista GOLD e Espaço MINEIRINHO (open bar- ingressos esgotados), Mesa DIAMANTE, ESMERALDA e RUBI (open bar + open food + benefícios), Camarote ‘NÊGO VÉIO’ (open bar) e Camarote Empresarial ‘DESTAK’ para 10 pessoas (open bar + open food + benefícios).

Além disso, a estrutura será caprichada com decoração, praça de alimentação, segurança, conforto, banheiros químicos, atendimento personalizado, gente bonita, bebida gelada, sorteio e muita diversão. Combos para Pista Vip e Espaco Mineirinho ESGOTADOS.

Outra novidade é que a produtora fez uma parceria como Hemoacre. Os 50 primeiros doadores de sangue ganham 1 ingresso PISTA VIP.

O show estava programado para ocorrer em 2019, mas foi adiado por conta da pandemia do coronavírus, quando o cantor Alexandre Pires cancelou toda sua agenda. A expectativa da DESTAK produções é grande, assim como os preparativos para que seja uma festa inesquecível: “A expectativa de público é de 8 mil pessoas. Ingressos promocionais já começam a esgotar, e setores de mesas também estão se esgotando. Será um show com casa cheia que ficará marcado positivamente na memória de todos. Agradecemos a todos os clientes que compraram ingressos em 2019 e 2020 por confiar em nossa empresa e aos novos clientes, que mesmo desconfiados em não acontecer o show por conta dos adiamentos na pandemia, agora estão a todo vapor comprando ingresso”, diz o empresário.

A produção também garante que está mobilizando as instituições de segurança para dar todo apoio durante a realização do evento.

Mais informações e vendas na Central de Atendimento da Destaque Promoções, via WhatsApp: 68 9.9201 8115.