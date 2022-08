Altaneira: Cervejaria 100% acreana participa das nove noites da ExpoAcre

A Altaneira é uma uma cervejaria regional, sendo 100% acreana e produzida no Parque Industrial, em Rio Branco.

Alguns empreendedores da cidade resolveram se juntar e montar um negócio que ainda não existia na região, foi aí que pensaram em uma cervejaria.

Até então, Rio Branco não possuía uma fábrica de produção que pudesse atender os bares e restaurantes da cidade.

De acordo com o mestre cervejeiro da cervejaria Altaneira, Daniel Izidro, o chope é um produto pra ser tomado fresco e o mais rápido possível, afinal, a validade de um chope é de três dias.

“Se você compra um um barril e abre esse barril, logo ele precisa ser consumido, caso contrário ele sofrerá uma alteração microbiológica. Se um barril de cervejaria fica aberto e em uso por mais de trinta ou quarenta dias, ele já está quimicamente modificado. Ou seja, a intenção é trazer um produto fresco e a intenção de ter uma fábrica é justamente essa, entregar qualidade” afirma o mestre cervejeiro.

A fábrica funciona da seguinte forma, o cliente liga e encomenda o chope para a data que deseja, seja para o seu bar, aniversário ou casamento e a entrega é realizada na data prevista.

O objetivo da Altaneira na ExpoAcre é mostrar a qualidade do seu produto fresco, captar novos pontos de vendas e clientes, e pessoas para que possam apreciar o produto.

O estande da Altaneira está localizado ao lado do estande do Sicredi, no Parque de Exposições, Wildy Viana.