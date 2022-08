Alunos do SESI iniciam semestre com palestra sobre projeto de vida

Projeto de vida e atitude empreendedora foram os temas abordados na palestra de acolhida aos alunos do 9º ano e Novo Ensino Médio da Escola SESI, realizada em parceria com o Sebrae no Acre, nesta quarta-feira, 3 de agosto, no auditório da FIEAC. De acordo com a coordenadora pedagógica Fernanda Nóbrega, o objetivo foi ampliar e fortalecer a cultura do empreendedorismo, que já é desenvolvida na escola desde a Educação Infantil.

“Eles são adolescentes e já precisam estar com sua percepção de futuro e de visão empreendedora um pouco mais definida. Então, essa parceria com o Sebrae só fortalece ainda mais o trabalho que a escola já vem desenvolvendo”, argumenta a educadora.

Ex-colaboradora do SESI, a palestrante e analista do Sebrae, Julci Ferreira, falou sobre cases de sucesso de empresas acreanas e como a entidade pode auxiliar em projetos que podem surgir das mentes dos alunos, a exemplo das ideias desenvolvidas pelas equipes de Robótica da escola. “É uma honra voltar a essa casa, onde trabalhei por nove anos. E é gratificante perceber o quanto os alunos da Escola SESI estão em um grau avançado sobre o assunto do empreendedorismo e demonstrando tanto interesse”, surpreendeu-se ela.

Para o estagiário da Escola, Luiz Felipe da Silva Soares, 22, os obstáculos no empreendedorismo aparecem, mas eles dão a certeza de que se está no rumo certo. “Sempre vai aparecer quem queira nos coagir. Mas tudo o que é único vai enfrentar o que é normal e monótono, então o segredo é ir em frente. Sempre vai ter alguém que vai comprar o nosso produto”, incentivou ele.

A diretora da Escola SESI em exercício, Rita Verônica Magalhães, explica que a parceria com o Sebrae é para auxiliar ainda mais os alunos a despertarem para o mundo do empreendedorismo e fortalecer a cultura no estado. “Nós agradecemos ao Sebrae por essa parceria, pois hoje fizemos esta palestra, mas, depois, poderemos abordar outra temática com eles e até obter apoio para projetos dos alunos. A presença e as perguntas que os alunos fizeram me deixaram bastante emocionada, pois mostra que estão envolvidos e querem aprender cada vez mais”, comemorou.