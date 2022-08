Alunos e servidores do Ifac reclamam de horário de ônibus à noite e Prefeitura promete solução

A prefeitura de Rio Branco se reuniu na manhã desta terça-feira (30), com o Instituto Federal do Acre (Ifac) e a Superintendência de Transporte e Trânsito (RBTrans), para solucionar um pedido dos alunos do campus Xavier Maia em relação ao horário do ônibus no período noturno.

O superintendente da RBTrans, José Benício Dias, falou sobre o problema com os horários de ônibus e que essa demanda, já tinha sido encaminhada para a autarquia na semana passada.

“Eu juntamente com o diretor de transporte, Clendes Vilas Boas, já havíamos dado encaminhamento na resolução do problema. Continuamos essa conversa e demos a garantia de que será solucionado”.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, explicou que conversaram sobre o que seria adequado.

“Vimos a questão do horário, a quantidade de ônibus e as linhas, para que sejam satisfatórias e atender os nossos estudantes do Xavier Maia, do campus Rio Branco”.

O prefeito Tião Bocalom informou o que ficou definido com o diretor de transporte, Vilas e o presidente Benício. Os dois irão conversar com a reitora e os alunos, na próxima quinta-feira, (1).

“Quando surge um problema nós buscamos resolver. Essa é a nossa determinação, em todos os sentidos. Vamos mostrar o quanto o transporte público melhorou nesses últimos tempos”, concluiu.