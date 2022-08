Amistosos da Seleção: Brasil enfrentará Gana e Tunísia antes de convocação para o Mundial

A Seleção pediu autorização para a Federação Francesa de Futebol para mandar as duas partidas em Paris, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain, time de Neymar e de Marquinhos.

Mas ainda não fechou o local dos jogos. Há chances de um deles ser em Paris e outro em Londres.

Gana e Tunísia também estarão no Qatar. No Grupo H, Gana enfrentará Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Já a Tunísia foi sorteada no Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

A convocação está marcada para o dia 9 de setembro – será a última lista antes da derradeira dos 26 convocados para o Catar. A seleção brasileira precisa entregar 55 nomes até o dia 21 de outubro – e a convocação final com 26 deve sair até o dia 14 de novembro.

Tite tem participado de série de entrevistas. Hoje, a comissão técnica tem 45 jogadores na chamada lista larga de observações. O treinador já disse que 80% da lista está definida, sem surpresas.

O restante deve ter novidades, como Pedro, atacante do Flamengo. Para a Rádio Itatiaia, o treinador tratou, pela primeira vez, como “muito provável” a convocação do centroavante.