André Gonçalves, Dado Dolabella e mais pais famosos que já pisaram na bola

Neste domingo (14), é comemorado o Dia dos Pais. Muitas pessoas celebram a data com a família e fazem homenagens aos pais, mas para alguns famosos o dia pode não ser muito festivo. Alguns nomes, como André Gonçalves, já pisaram na bola com os filhos. O ator foi preso em 2022, após Tereza Seiblitz e Cynthia Benini, com quem o artista teve, respectivamente, as filhas Manuela e Valentina, entrarem na Justiça pedindo o pagamento das dívidas de pensão alimentícia. Manuela, filha mais velha do ator, também já compartilhou diversos desabafos nas redes sociais, dizendo que teve um pai ausente.

Atualmente em um relacionamento com Wanessa Camargo, Dado Dolabella também já foi preso por não pagar pensão alimentícia. Ele foi detido em 2018 por causa de uma dívida de R$ 196 mil. O ator foi solto cerca de dois meses depois. Em 2017, o artista já havia tido uma prisão decretada pelo mesmo processo, mas conseguiu uma liminar para não ficar na cadeia.

Outro caso emblemático foi o de Latino. Pai de dez filhos, o cantor foi preso em dezembro de 2018 por não pagar pensão ao filho Matheus, fruto do envolvimento do artista com Jack Blandy. Na época, ele estava devendo seis meses de pensão.

Além de não pagarem pensão, pais podem pisar na bola de outras maneiras, como no caso do jogador Jô. Em junho deste ano, veio à tona a gravidez da influenciadora Maiára Quiderolly, com quem o atleta teve um caso. Após a grande repercussão desse escândalo, Claudia Santos, com quem ele era casado, pediu o divórcio e disse que o ex-marido já tinha outros cinco filhos fora do casamento. A ex-amante afirma que não teve mais contato com o jogador desde o começo da polêmica e que vai criar o filho sozinha.

Outro jogador que deu o que falar recentemente foi Éder Militão. Karoline Lima reclamou do fato de passar a reta final da gravidez sozinha enquanto o atleta curtia “as melhores baladas de Miami”. Após essa alfinetada, o zagueiro do Real Madrid ainda viajou pelos Estados Unidos e pelo Brasil antes de voltar à Espanha, onde mora. Militão e Karoline se separaram dias antes do nascimento da filha, Cecília.

O Rei do Futebol também viveu um caso célebre de polêmica na paternidade. Sandra Regina Machado, fruto de uma traição do jogador, precisou lutar por anos na Justiça para ser reconhecida como filha de Pelé. Mesmo após a confirmação da paternidade por um teste de DNA, o jogador nunca quis conhecê-la nem foi ao velório da filha, que morreu, vítima de câncer, em 2006.

Fora do Brasil também há famosos que não são o melhor exemplo de pai. Um deles é Tom Cruise. Suri Cruise, filha do ator e da atriz Katie Holmes, teria passado anos sem ver o pai. O astro de Hollywood teria tentado se reaproximar da filha, mas a mãe da menina teria barrado os reencontros.