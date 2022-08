Anitta diz que iria para o BBB e revela ficar 2 dias sem banho

Marcando presença no “PodDelas” desta segunda-feira, 8, Anitta deu detalhes sobre sua carreira e vida pessoal. Além disso, surpreendeu as apresentadoras Tata Estaniecki e Boo Unzeta ao dizer que não gosta de tomar banho nos dias em que está de folga.

“Eu não amo tomar banho quando estou de folga. Eu fico em casa de pijama uns dois dias e só vou tomar banho no terceiro”, revelou a cantora durante o papo.

Perfume íntimo

Em outro momento, a carioca comentou sobre o seu mais novo projeto: um perfume íntimo.

“Quando estou solteira, eu saio muito. E nessas saídas, eu sempre resolvo dar para alguém. Só que eu gosto muito de dançar, e dá um cheiro de suor. Você saiu da balada e arrumou alguém para dar, você não quer estar com esse azedinho. E se você quiser fazer a entrega ali mesmo? A gente sai de casa com camisinha para isso. Depois que eu botei isso aí, acabou essa história”, contou.

Anitta no BBB?

A cantora também instigou os fãs ao abrir o jogo sobre uma possível participação em algum reality show.

“Tenho espírito de subcelebridade dentro de mim. Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir essas coisas”, brincou.

Confira:

Áudio de Lula

Vale dizer que Anitta surpreendeu ao exibir, ao vivo, um áudio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Fiz um convite para uma pessoa estar aqui, sem vocês saberem. Tive essa ideia hoje e já recebi a resposta”, comentou aos risos, pouco tempo antes de exibir a resposta do político.

“Anitta, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do “PodDelas” junto com você. Estou morrendo de vontade de participar e poder discutir um pouquinho os problemas do Brasil, das mulheres, das crianças, e os nossos problemas do dia a dia”, respondeu o presidenciável.