Anitta rebate boatos sobre ser portadora do HIV e dá lição de moral

Anitta finalmente rompeu com o silêncio e se manifestou sobre os recentes burburinhos sobre ela ser supostamente portadora do vírus HIV. Os boatos começaram com uma foto da cantora de quando ela ainda estava internada em tratamento contra a endometriose.

Em seu pronunciamento, Anitta disse que não liga para mais uma fake news que inventaram com seu nome. “Eu tô nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tão inventando pra mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado. Só vou gastar quando for algo relevante”, começou dizendo a cantora.

Ela ainda citou outra fake news que também não se deixou abalar. “Teve também um vídeo de sexo oral que fizeram montagem colocando meu rosto… Eu só me dei o trabalho de abrir porque queria ver se pelo menos estavam fazendo maneiro… Porque daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá ‘me’ vendo arrasando na performance”, finalizou.

Anitta ainda respondeu um seguidor que a aconselhou a processar quem estava plantando a fake news e usar o dinheiro das indenizações nas produções de seu futuro clipe. Ela disse que não vale à pena se dar ao trabalho de processar gente que não terá dinheiro para pagar.

“E tu acha que esse povo tem dinheiro pra me pagar quando perde? Hahahahaha tem nada. Por isso que não me dou o trabalho. Meu orgulho não é grande o suficiente pra jogar dinheiro pro alto brigando com gente que nem sabe falar direito só pra desmentir uma bobalhada”, completou a cantora.