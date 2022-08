Aniversário, casamento, cinema e competições: confira a coluna da Léia Lima

NIVER DELA

Minha princesa fez aniversário, e nesta data tão especial quero deixar registrado meu amor por você, Maria Eduarda, sobrinha que amo, que admiro e que nos enche de alegrias e orgulho!

ENLACE

Linda a cerimônia de enlace dos noivos Silvino e Liciana Silva. A noiva estava belíssima e contou com a companhia do sobrinho Guilherme Cameli, que ao lado da “daminha” esbanjaram fofura. Felicidades, casal.

ATLETA ACREANO

O atleta Rendisson Nobre feliz da vida após participar de um super evento de fisiculturismo, onde subiu duas categorias Mens’ Physique e Classphysique com colocação top 2 em cada categoria. Os eventos ocorreram um em Rondônia, onde o time “Tean Matias”, ao qual Rendisson faz parte, representou o Acre, e o outro aconteceu na faculdade UVERSE em Rio Branco. Parabéns!

CASADINHA

Registro desse momento muito especial na vida do casal Roberto e Tânia Brasileiro, o enlace da filha Amanda Cordeiro, na foto toda feliz com a ame e a Tia Sandra.

LONGA

Uma noite especial para o diretor Sergio de Carvalho, que na noite do último dia 20, foi aplaudido pelo júri e pela crítica com o longa metragem acreano Noites Alienígenas recebendo o prêmio de melhor filme na 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado.

GRANDE EMPRESA

Celso Sacramento recém chegado de mais uma viagem realizada junto com diretores e gerente da GAZIN, consolidando o plano de expansão e melhoria de atendimento da empresa, posta foto com o líder maior Mario Gazin, exemplo de profissional e ser humano dos mais admiráveis. Só alegria!

AGOSTO

Ainda em homenagem aos pais que se entendem por todo agosto, um registro carinhoso da querida Rafaela e desse paizão, meu amigo Dantas, da Dantas Colchões, ladeados pela prole e recebendo todo carinho da família.

FRONTEIRA

Cantor Álamo Kário é sempre uma atração pelas bandas da fronteira, em recente apresentação na cidade, foi o convidado especial do Compleañios do empresário Gonzales, na foto com a esposa Leoni, onde dividiu palco com o cantor boliviano e muito querido dos acreanos, Lorem, da banda L4, de Cobija.

NIVER

Também trocando de idade, a princesa Ana Clara, filha do casal Bruno e Fatiana Bessa, e neta do meu querido amigo Evanildo de Castro, cruzeirense da melhor qualidade. Beijo grande para toda família e felicidades para a gatinha.