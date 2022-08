Ao falar sobre uso de drogas, Tierry é detonado; entenda

Tierry se tornou assunto nas redes sociais após assumir que usa maconha para fins medicinais. O cantor falou abertamente sobre o assunto durante entrevista no podcast Ticaracatica Cast, comandado por Márvio Lúcio e Marcos Chiesa.

“Eu sou um cara careta, a única coisa que uso de vez em quando é maconha. É terapêutico para mim, tive depressão um tempo, e comecei a fumar. Comprei um beckzinho, pedi para meu produtor fazer para mim, e dei uma acalmada. Mas, teve uma hora em que parei de usar e está lá até hoje”, explicou o cantor.

Na sequência, o artista acrescentou que já recebeu receitas de óleo de cannabis e que já chegou a experimentar um bolo assado com maconha, mas afirmou que não é dependente da erva. “Não preciso usar alguma coisa para poder compor”, disse.

Nas redes sociais, a declaração não foi bem recebida pelos internautas, que criticaram o cantor sertanejo. “Um verdadeiro desserviço esse tipo de fala gente, sinceramente”, comentou uma. “Fins medicinais tem receita. Se for assim, quem bebe para afundar as mágoas também é medicinal”, debochou outra. “Não sei o que é pior, usar a doença séria como depressão como desculpa para usar maconha, ou tratar maconha como remédio para depressão, ao invés de tratar com acompanhamento médico”, acrescentou mais uma.