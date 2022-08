Ao lado de Mara, major Rocha apresenta propostas à população de Sena

Ao lado da candidata ao governo do Acre, Mara Rocha (MDB), o vice-governador Wherles Rocha (MDB), que pleiteia um novo mandato de deputado federal, apresentou à população de Sena Madureira as propostas que tem para a Câmara Federal. O diálogo com os moradores da terceira maior cidade do estado ocorreu durante a caminhada com apoiadores no Centro, pontos turísticos e bairros do município ao longo desta sexta-feira, 26. O ato foi realizado com a presença de centenas de moradores da cidade.

Depois de percorrer os pontos centrais da cidade, Rocha dialogou com as pessoas que residem na região dos bairros Vitória e Pista. Nas conversas, ele reafirmou o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do estado, reestruturação da Saúde e Segurança, apoio à produção rural e atenção às cidades do interior. Os candidatos à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Júnior Moreira e Gilberto Diniz, também acompanharam o vice-governador.

“Nós alimentamos um sonho, o de que esse estado pode ser melhor e fazer muito mais pelos seus filhos e por aqueles que adotaram o Acre como a sua terra. Hoje temos boas opções para resgatar diversos aspectos essenciais que a nossa população necessita para ter uma vida de qualidade. A Mara e o Fernando são exemplos concretos disso, têm nomes limpos e querem devolver a dignidade para a nossa gente. Junto com eles, quero trabalhar mais para concretizar esse sonho”, declarou o candidato.

De acordo com Rocha, ele se dedicará para trazer recursos que auxiliem o Estado a promover um forte desenvolvimento social e econômico nos próximos anos para que as pessoas tenham uma vida melhor. “Ao tomar café com as pessoas no Mercado Municipal de Sena Madureira, ficou claro que a população deseja uma mudança profunda no Acre. Precisamos de pessoas dedicadas em trabalhar por todos nós e comprometidas de maneira verdadeira em resgatar e valorizar o nosso povo”.