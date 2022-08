Apartamento de Paulo Gustavo em Nova York vale R$ 30 milhões; FOTOS

Paulo Gustavo foi uma das vítimas da Covid-19 no Brasil. O humorista, que vivia um dos melhores momentos na carreira, deixou uma legião de fãs, amigos, marido e dois filhos desolados com a sua morte. Com uma carreira de sucesso, graças a sua dedicação e talento, Paulo conquistou muitas coisas.

Ele deixou uma fortuna para a família, junto a uma mansão luxuosa e um apartamento em Nova York, nos Estados Unidos, uma das cidades mais caras do mundo para comprar um imóvel. O apartamento está avaliado em US$ 6 milhões, o equivalente, hoje, a R$ 30 milhões.