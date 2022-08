Apenas três postulantes ao Governo do Acre registraram candidaturas até agora

O pior já passou

Passadas as convenções, que teve como data limite de realização a última sexta-feira, dia 5 de agosto, a parte mais tensa da pré-campanha já passou, que foi a agonia de montar as chapas. Definidos os nomes, agora é registrar as candidaturas até o dia 15 de agosto e começar a campanha no dia 16.

Fortes emoções

Por falar em convenções, os encontros reservaram fortes emoções e grandes surpresas. Foi eita atrás de eita.

Governo

Finalmente o povo acreano conseguiu descobrir quem é candidato ao quê e vai enfim poder decidir seu voto. Para o Governo, estão na disputa: Gladson Cameli (PP), Petecão (PSD), Marcio Bittar (UB), Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB), Professor Nilson (Psol) e David Hall (Agir).

Senado

Disputam o Senado: Ney Amorim (Podemos), Vanda Milani (Pros), Alan Rick (UB), Nazareth Araújo (PT), Marcia Bittar (PL), Sanderson Moura (Psol), Dimas Sandas (Agir), Dr. Beirute (PSDB) e Jenilson Leite (PSB).

Registros

Até o momento, apenas três chapas majoritárias registraram seus candidatos na Justiça Eleitoral: a coligação “Com a Força do Povo”, que registrou Petecão (PSD) para o Governo, Tota Filho (PSD) vice e Vanda Milani (Pros) para o Senado; a chapa do Agir, que registrou David Hall, Jorgiene Carneiro e Dimas Sandas para governador, vice e senador, respectivamente; e a chapa da federação Psol/Rede, que tem o Professor Nilson disputando o Governo, Jane Rosas de vice e Sanderson Moura no Senado.

Proporcionais

Para as candidaturas proporcionais, estão registrados 26 nomes para deputado federal e 91 para deputado estadual. Todos os dados foram obtidos através da plataforma de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE.

Bens

Entre os candidatos ao Governo, até agora quem declarou maior patrimônio foi o senador Sérgio Petecão, R$ 3.744.024,59. David Hall declarou R$ 12.500,00 e o Professor Nilson, R$ 513.900,00.

Bens 2

Já para o Senado, Dra. Vanda Milani tem o maior patrimônio entre os candidatos registrados até agora, R$ 623.785,36. Dimas Sandas declarou R$ 225.000,00 e Sanderson Moura R$ 350.000,00.

Milhões

A Expoacre 2022 movimentou R$130 milhões, é o que diz um balanço financeiro divulgado na noite de domingo (7). Foram nove dias de festa e de feira.

Orientação

O PL, partido de Bolsonaro, enviou aos seus pré-candidatos uma orientação para que eles “explorem” as conquistas do governo em suas campanhas. Na mensagem enviada hoje pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, contém um documento com dados sobre o combate à inflação, empregos criados, redução de impostos e da criminalidade e programas sociais.

Pesquisa

Uma nova pesquisa presidencial divulgada nesta segunda (8) mostra que a distância entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem caindo. A pesquisa FSB/BTG mostra o petista com 41% das intenções de voto, contra 34% de Bolsonaro.

Estados

Com o fim das convenções e a definição dos candidatos aos governos estaduais, o site Congresso em Foco fez um levantamento que apontou quantos ‘candidatos favoritos’ cada presidenciável ‘carrega’. De acordo com o site, Bolsonaro tem 10 candidatos a governadores que estão em 1º lugar nas pesquisas eleitorais em seus estados, enquanto Lula tem oito. Simone Tebet (MDB) tem 3 e Ciro Gomes (PDT) tem 1.

Acre

“Bolsonaro tem palanques favoritos em um número maior, mas em estados, na maioria, com menor eleitorado. Ele conta com o apoio do governador Gladson Cameli (PP) no Acre”, diz trecho da reportagem.