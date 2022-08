“Após a Expojuruá, nós vamos chegar em Porto Walter de carro”, afirma Petrônio

Desenvolvimento, infraestrutura, obras, inovação e tecnologia são temas frequentes discutidos e vistos na Expoacre. O podcast do ContilNet traz dois secretários que estão com projetos estruturantes para o Estado, Petrônio Antunes e Assurbanibal Mesquita, para falar sobre as novidades.

Uma delas, citada pelo presidente do Departamento de Estradase Rodagens do Acre, Petrônio Antunes, é a estrada que dá acesso ao município de Porto Walter, que hoje possui apenas acesso por via fluvial. “Após a Expojuruá, em setembro, nós vamos chegar em Porto Walter de carro”, garantiu Petrônio.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia Assurbanipal Mesquista também falou sobre as novidades do pólo industrial e falou sobre os avanços da gestão. “O trem está no trilho. os desafios são muitos, mas um diferencial que temos é que o governo está trabalhando em parceria com várias instituições em busca de um cresimento coletivo”, comentou.