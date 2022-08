Após batida em árvore, mulher é retirada de carro pelo porta-malas

Uma mulher precisou ser retirada de um carro pelo porta-malas após o veículo colidir com uma árvore na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, neste domingo (28). Um homem com sinais de embriaguez e sem carteira de motorista conduzia o veículo.

O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local. Segundo informações da polícia, o motorista não tinha carteira de habilitação, e o automóvel, estava com documento vencido. Uma lata de bebida alcoólica foi encontrada no chão do carro.

De acordo com testemunhas, o carro estava em alta velocidade e fazia zigue-zague na pista. O homem foi retirado do carro pelo lado do motorista e não apresentou fraturas aparentes, apenas escoriações.

Já para resgatar a mulher, que estava no banco do passageiro, os socorristas tiveram de arrancar o banco traseiro do carro e retirá-la pelo porta-malas. A mulher sofreu uma fratura no fêmur.