Após dois anos, desfile de 7 de Setembro volta a ser realizado em Rio Branco; veja programação

Suspenso em 2020 e 2021 devido à pandemia do coronavírus, o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro, alusivo ao Dia da Independência do Brasil, volta a ser realizado no Centro de Rio Branco.

Nesta terça-feira (30), a organização divulgou a programação que terá início às 7h30, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual, com a revista às tropas.

Às 8h, o desfile inicia e contará com militares, escolas, desfile de carros antigos e mais.

Confira a programação completa:

Ordenamento do Desfile:

7h30 – Revista às tropas

8h – Início do desfile, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual.

1. Desfile Militar (1º Bloco):

a) 4º BIS

b) Viaturas do Exército 4º BIS

c) 7º BEC

d) Viaturas do Exército 7º BEC

e) Viaturas Militares Federais

f) Destacamento de Controle do Espaço Aéreo RBR (Aeronáutica)

2. Escolas e Grupos (2º Bloco):

a) Desfile Civil

b) Escola Dom Bosco

3. Instituições Sociais:

a) Demolay

b) Filhas de Jó

c) Amigos solidários

d) Projeto Fuças Terapeutas

4. Grupamentos Mirins:

a) Banda de Música Mirim da Polícia Militar (escola);

b) Escoteiros

c) Clube de Aventureiros

d) Desbravadores

5. Corporações Militares Estaduais:

a) Banda da Polícia Militar

b) Polícia Militar

c) Escola Dom Pedro

d) Secretaria de Segurança Pública

e) Gefron

f) Polícia Civil

6. Especializadas

a) Guarda Bandeira (3 policiais femininas)

b) Regionais e Especializadas (25 policiais)

c) Polícia Técnica (13 policiais)

d) PC na Escola (36 alunos e 1 policial)

e) Acadepol (72 alunos e 2 policiais)

f) Corpo de Bombeiros

g) Bombeiro Mirim – Corpo de Bombeiros

h) Escola Tiradentes

i) Polícia Militar

7. Comboio de Viaturas (3º Bloco):

a) Viaturas Militares Estaduais

b) Bombeiros Militares

c) Viaturas da CIFTRAN

8. Encerramento do Desfile (4º Bloco):

a) Veículos antigos

b) Fuscas

c) Jeeps

d) Motocicletas (Motoclube)