Após receber superdosagem de remédio, homem fica em estado vegetativo

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) investiga um caso de erro médico que teria deixado Alexandre Moraes de Lara, 28 anos, em estado vegetativo. O homem está internado no Hospital Humaniza, em Porto Alegre (RS), desde 2021.

Ele deu entrada na instituição devido a problemas cardíacos. De acordo com a denúncia, na ocasião, Alexandre deveria receber dois comprimidos de um medicamento para tratar o quadro, mas acabou tomando 20 pílulas.

Após ingerir os comprimidos, o homem teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo os familiares de Alexandre, além da superdosagem, a equipe demorou para socorrer o homem. Desde então, ele está em estado vegetativo. As informações são do portal G1.

Em nota enviada ao portal, o Hospital Humaniza afirma que o atendimento a Alexandre ocorreu durante a gestão anterior da unidade médica. Um prontuário assinado por um ex-gestor do hospital confirma o erro da equipe.