Aprenda como se cadastrar no Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa social do governo que contempla famílias em situação de extrema pobreza. Dessa forma, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa atualmente.

Contudo, famílias que se encontram em situação de pobreza também podem se tornar beneficiárias do programa, contanto que tenham entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Em síntese, as famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00. Já as consideradas em situação de pobreza, têm renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

É preciso se cadastrar para receber o Auxílio Brasil?

Dessa forma, quem já era beneficiário do Bolsa Família e era elegível, não tem que fazer o cadastramento, pois foi automaticamente incluído no Auxílio Brasil, em outubro de 2021. Portanto, apenas quem não é inscrito no Cadastro Único ou quem não recebia o Bolsa Família necessita efetuar o cadastro para receber o benefício.

Assim, existem três possibilidades para receber o Auxílio Brasil:

Já tinha o Bolsa Família: o Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Está inscrito no CadÚnico, porém não recebia o Bolsa Família: entrará para a lista de reserva;

Não está no CadÚnico: é preciso ir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para fazer a inscrição, porém não há garantia de receber.

Como consultar o cadastro do Auxílio Brasil

Em suma, é recomendado pela Caixa Econômica Federal que quem aguarda ser incluído no Auxílio Brasil faça a consulta do seu benefício através dos canais digitais:

Aplicativo do Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Aplicativo do Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – Telefone 111;

Atendimento do Ministério da Cidadania – Telefone 121.

Calendário – Auxílio Brasil – Agosto

O repasse é feito de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) final do beneficiário.