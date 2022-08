Apresentação indígena também faz parte da programação da Expoacre

Conhecer os rezos e a cultura indígena também é possível dentro da Expoacre. Uma apresentação do grupo indígena Hui Dewe Keneya de Santa Rosa do Purus chamou a atenção dos participantes da feira nesta terça-feira (2).

O grupo se apresentou no stand da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indigenas (Semapi), dentro do espaço Caminhos do Agro.

“Estamos aqui para apresentar nossos rezos e a nossa cultura. Estamos dispostos a dar ajuda no que for convidado e a gente também precisa de ajuda”, disse a líder do grupo Mukani Inani Huni Kui, que aproveitou para deixar seu contato para convites: 68 99989-1176

Eles são Huni Kui da Terra Indígena Alto Rio Purus, da aldeia Nova Moema.