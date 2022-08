Armado, homem invade Pronto-Socorro de Rio Branco e causa confusão

O morador de rua Francisco Dian dos Santos, 40 anos, foi preso por vigilantes e é acusado de tentar entrar no pronto-socorro de Rio Branco armado na madrugada desta sexta-feira (19). A prisão aconteceu no estacionamento do PS.

Segundo informações dos vigilantes, Francisco já tem histórico de ter dado problemas em outros locais. Desta vez, tentou invadir o pronto-socorro de posse de uma faca tipo “peixeira”. Ele tentou entrar pela porta de emergência e provavelmente faria roubo dentro do hospital, ou poderia até mesmo ferir os pacientes ou acompanhantes.

Com a ação rápida, os vigilantes conseguiram render Francisco, imobilizá-lo e efetuar a prisão do acusado até a chegada do Polícia Militar, que conduziu o morador de rua até a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.