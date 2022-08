Arte em cerâmica: empreendedora usa argila como matéria-prima para fabricação de biojoias

Há muitos anos a cerâmica é usada para criação de peças como vasos, jarros, pratos, vasilhas e itens de decoração e na ExpoAcre 2022, a empreendedora Jauricia Ferreira colocou à mostra os brincos produzidos por ela, feitos de cerâmica, chamadas também de biojoias.

De acordo com Jauricia, as jóias autorais fazem parte de coleções e, atualmente, a coleção está bem colorida. Há quem pergunte se as jóias não pesam nas orelhas, pois produtos de cerâmica costumam ser pesados, mas Jauricia afirma que consegue pegar a cerâmica e transformar em brincos leves e resistentes, para contribuir com a beleza da mulher.

“Para fabricar os brincos, nós partimos da argila, e nós trabalhamos e modelamos a argila, ela passa por um processo de secagem e nós levamos ao forno, para que se torne cerâmica, é processo que chamamos de biscoitar. A partir desse momento ela está pronta para receber o esmalte, que é o colorido, o vidrado, aí ela volta ao forno, a partir daí eu vou montar a jóia”, explica a empreendedora.

Para a Expoacre, Jauricia possui peças com preço de lançamento entre R$59 e R$79 e, no momento, só trabalha com brincos, mas tem planos para iniciar as vendas de colares, pulseiras, anéis, tornozeleiras e acessórios de cabelo. Sobre a movimentação, Jauricia afirma que tem chegado no objetivo, que é mostrar os produtos. “É uma inovação, eu chamo de cerâmica de vestir, nós estamos mostrando e tem sido muito boa a aceitação”, explica.

Fora do Parque de Exposições, a empresa Bioarte Acreana possui um ponto fixo: um ateliê no bairro Conquista, em Rio Branco, além de atender pelo Instagram @bioarteacreana_ateliecerâmica e pelo WhatsApp (68) 99612-3505.