Arthur Picoli faz desabafo e web aponta ameaça a Carla Diaz

“Primeira coisa, manda essa idiota parar de me seguir (risos), alimentar fandom (risos). Entenda fdp (SIC), se eu abrir a porra da boca, vocês caem para trás com a quantidade de coisa que aconteceu na porra do off”, afirmou o instrutor de crossfit em um post que logo foi apagado.

Arthur disse ainda que se calou para não prejudicar outra pessoa de quem ele gostava e disparou: “Sai do meu pé”. Alguns internautas logo apontaram que o tuíte seria uma ameaça à atriz e formas de chamar atenção. Namorado investigado Outra polêmica que gira em torno do ex-casal é o fato do ex-BBB ter curtido um post com a notícia sobre a investigação que o vereador Felipe Becari sofrerá por desvio de dinheiro público. Becari é o atual namorado de Carla Diaz. A curtida repercutiu entre os fãs dos dois e uma pessoa chegou a sugerir que a atriz pedisse uma medida protetiva contra Arthur. Mas ele tentou apenas chamar atenção ao que realmente importava na notícia. “Galera puta com curtida minha kakakaka. Vai tomar no cu e se preocupar com crime etc e tal”, tuitou.