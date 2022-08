Artistas que são da mesma família e você não sabia

É muito comum que familiares acabem optando por seguir os passos de parentes quando o assunto é carreira, né? Seja qual for a área, isso acontece – e muito. Primos escolhem a mesma graduação, irmãos acabam no mesmo negócio e assim por diante.

No meio artístico não é diferente, e muitas celebridades também optaram seguir as mesmas carreiras, no entanto, nem todo mundo tem conhecimento do grau de parentesco. Por isso, preparamos uma lista que vai te surpreender ao descobrir quais famosos são parentes. Confia!

Ingrid Guimarães e Marcelo Faria

Os atores Marcelo Faria e Ingrid Guimarães são primos. Os dois surgiram juntos nas redes sociais durante a pandemia da covid-19, e a artista surpreendeu alguns seguidores ao revelar que eles são parentes. Ingrid ainda contou que ela e o filho do ator Reginaldo Faria são próximos desde criança.

Giovanna Antonelli e Guilhermina Guinle

Muitas pessoas não sabem, mas as atrizes são cunhadas. Guilhermina é casada com o advogado Leonardo Antonelli, irmão de Giovanna. Guinle ainda foi casada com o ator Murilo Benício, pai do filho mais velho de Antonelli, Pietro.

Maria Ribeiro e Dinho Ouro Preto

A atriz e o cantor são primos de segundo grau. As avós dos artistas ficaram um bom tempo sem se falar devido a uma briga familiar, e Dinho demorou anos para saber do grau de parentesco entre eles. Além disso, os irmãos de Maria e do vocalista namoraram e quase chegaram a se casar.

Chico Anysio e Marcos Palmeira

O humorista, que faleceu em 2012, é tio do ator Marcos Palmeira. Chico era irmão de Zelito Viana, pai do galã. Palmeira é primo dos atores Bruno Mazzeo, Nizo Neto e Lug de Paula.

Gabriel Braga Nunes e Drauzio Varella

Um dos parentescos mais inusitados é entre Gabriel e Drauzio. O médico é casado com a atriz Regina Braga, mãe do ator, e já afirmou que tem uma relação de “pai para filho” com o artista, já que está presente na vida dele desde os oito anos.

Renata Ceribelli e Amaury Jr.

Outro parentesco surpreendente é entre Renata Ceribelli e Amaury Jr. A jornalista da TV Globo e o apresentador são primos de primeiro grau. Clélia Ceribelli, mãe de Amaury, é irmão do pai de Renata.

Luiza Possi, Preta Gil e Patrícia Pillar

Preta Gil é prima de Luiza e Patrícia. A mãe dela, Sandra Gadelha, é prima de Patrícia Pillar. Sendo assim, a cantora e a atriz são primas de segundo grau. Além disso, a mãe de Preta também é prima de Líber Gadelha, pai de Luiza Possi, fazendo com que as artistas também sejam primas de segundo grau.

