Asa tem aproveitamento de 70,8% como mandante; Estrelão 45,8% como visitante

Com aproveitamento de 45,8% como clube visitante na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco busca fazer história neste domingo (14) diante do Asa de Arapiraca-AL para garantir um lugar nas quartas-de-final da competição.

O time alagoano tem retrospecto de 70,8% como time mandante e perdeu apenas uma partida na competição para o CSE por 3 a 2, em duelo válido pela primeira fase. O Gigante ainda empatou outros dois jogos em casa por 1 a 1 (Jacuipense-BA e Lagarto-SE). Foram ainda outras cinco vitórias e o time alagoano marcou 11 gols diante do seu torcedor e tomou apenas cinco.

No computo geral dos números, as equipes do Rio Branco-AC e ASA-AL têm números equilibrados. O time alagoano, por exemplo, apresenta aproveitamento de 62,74% de aproveitamento contra 58,80% do Rio Branco-AC. No aspecto gols marcados, o Estrelão aparece na frente do Gigante alagoano, com 25 gols anotados (1,47 por partida) contra 19 (1,11%). O setor de defesa estrelado soma um gol a menos que o Gigante alagoano (12 contra 13).

No aspecto disciplina, os números são bem parecidos, mas o time alagoano é mais indisciplinado, com sete cartões vermelhos contra quatro do time estrelado. Já em número de sufrágios da cor amarela, a equipe da cidade de Arapiraca-AL soma três cartões a mais (52 contra 49).