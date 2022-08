Athletico x Palmeiras: veja onde assistir, escalações e muito mais

Nas quartas, o Furacão eliminou o Estudiantes, enquanto o Verdão passou pelo Atlético-MG. O classificado pega Flamengo ou Veléz Sarsfield na final, marcada para 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador.

O Athletico vem de dois empates seguidos contra Ceará (0 a 0, fora) e América-MG (1 a 1, casa), mas segue dentro do G-6 do Brasileirão. Antes, o Furacão sofreu duas derrotas para o Flamengo, com direito a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, em um raro momento de instabilidade desde a chegada de Felipão. A última vitória aconteceu em 7 de agosto diante do Atlético-MG, no Mineirão, por 3 a 2, pela Série A.

O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão e fecha, contra o Athletico, uma sequência de decisões no mês de agosto, que inclui a classificação para a semifinal após decisão nos pênaltis contra o Atlético-MG. O Verdão ainda não foi derrotado na atual edição da Libertadores. Foram oito vitórias e dois empates em dez jogos. Além disso, defende uma invencibilidade de 20 jogos sem derrota como visitante no torneio.

A partida de volta está marcada para 6 de setembro, terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque.

O Furacão ficou na vice-liderança do Grupo B, com dez pontos, com a mesma pontuação do líder Libertad. The Strongest e Caracas completaram com seis pontos cada. Nas oitavas, Athletico e Libertad voltaram a se enfrentar, com vitória atleticana por 2 a 1 na Baixada e empate em 1 a 1 no Defensores Del Chaco. Já nas quartas, o time rubro-negro empatou sem gols em casa com o Estudiantes e venceu por 1 a 0 em La Plata.

O Verdão foi o líder do Grupo A da Libertadores, com 18 pontos, contra Emelec (oito pontos), Deportivo Táchara (sete pontos), e Independiente Petrolero (um ponto). Nas oitavas, venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 (fora) e 5 a 0 (casa). O duelo mais difícil foi diante do Atlético-MG nas quartas, com dois empates (2 a 2 e 0 a 0) e classificação nos pênaltis (6 a 5) no Allianz.

Transmissão: SBT

Escalações prováveis

Athletico – técnico: Luiz Felipe Scolari

O treinador rubro-negro fará uma mudança certa e tem duas dúvidas para o confronto. Felipão decidiu colocar o volante Alex Santana no lugar do meia-atacante David Terans, em uma formação com três volantes. No ataque, Cuello, Vitinho, Vitor Roque e Pablo disputam duas vagas.

Provável Furacão: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho (Cuello), Canobbio e Vitor Roque (Pablo)

Quem está fora: Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino (departamento médico).

Palmeiras- técnico: Abel Ferreira

Sem Danilo e Gustavo Scarpa, que cumprem suspensão por terem sido expulsos no jogo decisivo das quartas de final, o Palmeiras terá duas mudanças para a partida desta noite. Gabriel Menino deve ser o substituto de Danilo no meio-campo.

A grande dúvida é no ataque. Abel Ferreira tem duas opções para a vaga de Gustavo Scarpa: escalar Wesley e manter Rony como centroavante, ou colocar o argentino López como referência e deslocar Rony para atuar como ponta. A tendência é que Wesley comece a partida. Bruno Tabata corre por fora.

Provável Verdão: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (López) e Rony.

Quem está fora: Danilo e Gustavo Scarpa (suspensos); Jailson (lesão no joelho direito).

Arbitragem