Atletas acreanos participarão da Copa Norte Nordeste de Ciclismo

Um grupo de 9 atletas profissionais da Federação Acreana de Ciclismo tem se preparado para competir a Copa Norte Nordeste de Ciclismo. O evento acontecerá entre os dias 19 e 21 de agosto, em Recife – PE.

Os competidores viajarão na próxima terça-feira (16) rumo ao sonho do pódio. Na prova que é uma das mais tradicionais do Brasil, eles competirão com cerca de 400 atletas dos 16 estados que compõem as duas regiões. Com 17 atletas, o Acre competirá nas categorias infanto juvenil, juniores, júnior, elite masculino, elite feminino, master A, master B, Master C e Master D.

De acordo com o presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Tuxaua Marques, no Acre, o campeonato estadual tem cinco etapas e a diretoria decidiu que duas delas seriam usadas como seletivas para a Copa Norte Nordeste. Aqueles que tiveram a maior pontuação foram selecionados de acordo com as respectivas categorias.

“Estamos levando para essa copa, atletas com idade de 14 até 61 anos. Para essa competição tivemos uma parceria muito grande com o Governo do Estado, juntamente ao Departamento de Esportes, na pessoa do Júnior Santiago, onde as federações do estado foram contempladas em um convênio e a Federação Acreana de Ciclismo foi uma delas”, disse o presidente.

Ele ainda destacou que, com os recursos, será possível levar uma estrutura, na qual os atletas vão ter materiais para fazer aquecimento e produtos de suplementação. “São três dias de competição: sexta, sábado e domingo. O atleta além de estar bem condicionado, ele tem que ter uma suplementação para ter um bom resultado na competição”, afirmou.

O mais novo atleta da delegação, Danilo Silva, tem apenas 14 anos e começou o amor pelo esporte há cerca de um ano. Esta é a primeira vez que Danilo participa da Copa Norte Nordeste e afirma que vem treinando constantemente, sempre com incentivo dos atletas mais experientes. “Tenho treinado bastante e busco fazer o meu melhor”, disse.

Cherles Ferreira Smerdel, de 50 anos, é atleta de alto rendimento há oito anos e competirá na categoria Master C. Segundo ele, as expectativas para a competição são as melhores e o pódio é uma forte possibilidade. “É um campeonato em que a Confederação Brasileira aloca atletas do norte e nordeste. Essa competição é um sonho de todo atleta, pois pode nos levar a campeonatos internacionais. Eu tenho treinado bastante, estou preparado”, afirmou.