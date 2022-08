Atletas acreanos são ouro, prata e bronze na Copa Norte Nordeste de Ciclismo

Um grupo de atletas profissionais da Federação Acreana de Ciclismo participou da Copa Norte Nordeste de Ciclismo, entre a última sexta-feira (19) e este domingo (21), em Recife – PE. No total, seis medalhas foram conquistadas pelos acreanos, sendo quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Dos 16 estados participante, o Acre ficou em oitavo lugar na competição por equipes. Veja os medalhistas por categoria:

Medalha de ouro

Categoria juvenil – prova de resistência – Mauro Medeiros;

Categoria Júnior – circuito – Endril Lima;

Categoria Master D1 – prova de resistência – Antonio Nascimento Rodrigues;

Categoria Master D1 – circuito – Antonio Nascimento Rodrigues.

Medalha de prata

Categoria Infanto-juvenil – prova do relógio – Danilo Vaz.

Medalha de Bronze

Categoria Master D1 – prova do relógio – Antonio Nascimento Rodrigues.

De acordo com o presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Tuxaua Marques, este foi um marco para os atletas e para a Federação. Desde 2012 o Acre não tinha uma delegação com essa quantidade de atletas.

“Levamos atletas de todas as categorias. Estamos fazendo um trabalho muito intenso com as categorias de base, isso vai ser o futuro do ciclismo acreano. Estou muito cansado, mas isso vale a pena, é gratificante e estou muito feliz”, disse o presidente.

Antônio Nascimento Rodrigues, tem 61 anos e conquistou três das medalhas, sendo duas de ouro e uma de bronze. Em sua trajetória, o atleta já conquistou 26 medalhas em 10 copas, das quais 14 são de ouro.

“O sentimento é de gratidão. A gente passou muito tempo parado, devido a pandemia. Eu sou muito dedicado e tenho muitos anos de ciclismo e passei um bom tempo dedicado para essa competição”, afirmou.

Com apenas 18 anos, Endril Lima já conquistou 62 medalhas além de troféus. Mas ele destacou que o gosto da vitória nessa Copa foi diferente.

“Houve toda uma preparação no período de treino, que foi muito puxado e específico. O sentimento é de muita felicidade. Um sonho realizado. Ganhar uma medalha de ouro é inexplicável. Sou tetracampeão de MTB e tricampeão de ciclismo do Acre nas categorias juvenil e júnior”, ressaltou.