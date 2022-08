Ator e influencer de 32 anos morre de Covid-19; Ele era imunossuprimido e foi infectado 3 vezes

“Nilton teve Covid-19 três vezes. Nesta última, ele desenvolveu pneumonia aguda, além de anemia profunda. A família está muito abalada”, explicou o pai do ator.

Nilton ficou 20 dias internado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, onde morreu. O corpo dele foi velado no Cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros.