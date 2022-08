Ator posta foto de nu frontal e viraliza

Ícone do rock, Tommy Lee chocou os fãs nesta quarta-feira, 10, ao publicar um nu frontal em suas contas do Instagram, Twitter e Facebook. Além disso, o astro ainda fez uma piada com a situação diante de tamanha repercussão.

No clique, totalmente explícito e que mais tarde foi deletado, é possível ver a parte íntima do artista enquanto ele curte um banho de jacuzzi. Tommy brincou na legenda com um “Ooooopppsss”, ciente de que era arriscado.

Contudo, apesar da imagem ter sido derrubada no Instagram, a publicação continua disponível nas outras redes.

🔞🔞 Cena de “Pam and Tommy” causa choque no público 🔞🔞 pic.twitter.com/UMUYoruVrr — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 8, 2022

Já na manhã hoje, Tommy Lee ainda se divertiu com a repercussão do nude e divulgou o meme de um elefante e um homem nu. “Como é que você consegue respirar por essa coisinha pequena”, dizia o animal, referindo-se ao pênis do jovem.

A fama de bem dotado

Vale lembrar que a fama de ser bem dotado circula na web desde que a fita de sexo do baterista com a ex-mulher, Pamela Anderson, vazou em 1996 e ressurgiu neste ano, após a estreia da série “Pam & Tommy”.

Na produção, Sebastian Stan, astro da Marvel, interpreta Toomy e protagoniza uma cena bizarra ao conversar com o próprio órgão falante.